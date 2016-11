Schramberg Einmal um die ganze Welt

"Einmal die Welt zu bereisen, das war schon immer mein großer Traum", erzählt Sabine. Bereits mit vier Jahren habe sie ihrem Großvater nach dessen Ägyptenreise diesen Plan unterbreitet. Direkt nach dem Abitur verbrachte sie ein halbes Jahr in Neuseeland und studierte anschließend Internationale BWL. Doch den Traum von der großen Weltreise gab sie nie auf. Nach einigen Jahren Arbeitsleben war es dann im April 2014 so weit. Gemeinsam mit ihrem Freund hatte sie seit Jahren für die Reise gespart. "Wir gaben unsere Wohnung auf und verkauften das meiste. Alles, was nicht in unsere Rucksäcke gepasst hat, war überflüssig." Die Reise sollte ein kompletter Neuanfang sein.

Eine Deadline setzten sich die beiden nicht. "Wir wollten ungebunden sein und da bleiben können, wo es uns gefällt", erklärt Sabine. Mit der Transsibirischen Eisenbahn ging es erst mal nach Moskau. Doch auch die Mongolei, China, die Philippinen und Burma standen auf dem Reiseplan. Ein Jahr lang reisten die beiden kreuz und quer durch Australien. Zweimal arbeiteten sie dort für einige Monate auf einer Farm, um etwas Geld dazu zu verdienen.

Für Neuseeland hatten sie sich etwas Besonderes überlegt: "Wir wollten nicht so reisen wie alle, das war uns von Anfang an klar. Deshalb entschieden wir uns, nur zu Fuß oder per Anhalter durch Neuseeland zu reisen. Das war sogar einfacher als gedacht!"