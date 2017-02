Schramberg Einigen Gruppen fehlt noch der Zündfunke

Geschichten können – auch nur stichwortartig – per Mail (lothar.neudeck@web.de; sumi.storz@gmx.de; guido.neudeck@gmx.de) übermittelt als auch telefonisch unter 0171/4 43 52 78; 0151/ 22 64 92 21 und 0151/ 15 39 25 80), per Fax (07422/ 2 57 72 12) oder durch Einwurf in den Hausbriefkasten (Neudeck, Bärenweg 5/1 sowie in die Briefkästen an den Stammtischen der Gasthäuser Neue Hoffnung, Hutneck und Unot abgegeben werden.

Geschnurrt wird aber auf jeden Fall. Die Schnurranten sind sich ziemlich sicher, dass sie noch etwas gebacken kriegen. Die Lokale scheinen bereits jetzt gut gefüllt zu sein. Ausreichend Platz gibt es noch im "Paradies" (Telefon 8333), im "Hasen" (2 45 62 20), bei den Berghexen in der Gymnastikhalle (8071 und 0160/1 50 63 74) sowie bei der AH des Sportvereins im Foyer der Turn- und Festhalle (Telefon 0176/41736635 oder 9 51 61 85, Frank Gebele). Plätze gibt es auch noch bei der Kolping im Pfarrhof (8108) und in der Hutneck (520375). In allen Lokalen ist eine normale Bestuhlung vorhanden (keine Bänke) Das Schnurren beginnt pünktlich um 19.30 in allen Lokalen.