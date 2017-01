Schramberg Einfach cool im alten Team zu spielen

Schramberg. Die 1,86 Meter große Schülerin der zehnten Klasse des Gymnasiums Schramberg wohnt unter der Woche bei ihrer Familie in Sulgen. Jeden Freitagmittag packt sie ihre Sachen und fährt nach Freiburg, um dort mit ihren Mannschaftskolleginnen der Jugendbundesliga zu trainieren. Mittlerweile spielt sie ihre dritte Saison dort. Zugleich ist es die erste, in der sie nicht in der Mädchenmannschaft der SG Schramberg spielt. Noch im letzten Jahr hatte sie hier die U19 unterstützt. Emilly begann mit sechs Jahren Basketball zu spielen und auch das eigentlich nur wegen ihres Bruders, der bereits seit einigen Jahren Basketball spielte.

Das sportliche Mädchen, das eigentlich aus einer Läuferfamilie stammt, stand zudem drei Jahre lang auf dem Fußballfeld und lief seit dem achten Lebensjahr in der Laufgruppe ihres Onkels mit. "Seit ich in der Jugendbundesliga und in der Freiburger Damen-Regionalliga spiele, bin ich viel erwachsener geworden", beschreibt sich das junge Mädchen selbst. "Mit 13 Jahren war ich noch total verschüchtert, heute bin ich viel offener." Dazu habe gewiss auch die Zeit, die sie mit der Nationalmannschaft der EM im letzten Sommer verbracht hat, beigetragen. Gemeinsam mit ihren Mannschaftskolleginnen hatte sie an verschiedenen Lehrgängen teilgenommen, die sie teilweise wochenlang von zu Hause trennten.

An die EM erinnert sie sich gerne zurück. "Anfangs war unser Ziel, einfach nur besser zu sein als letztes Jahr. Doch dann haben wir die meisten Testspiele gewonnen, auch die gegen Topnationen wie Italien und Spanien. Das hatten wir nicht erwartet. Aber es gab uns ein gutes Gefühl, mit dem wir in die EM starten konnten."