Schramberg (sw). Es gibt mehr Kinder als geplant, deswegen wird eine zusätzliche Kindergartengruppe erforderlich, wie am Rande der Haushaltsplanberatungen der Stadt deutlich wurde. Zunächst, so Fachbereichsleiter Berthold Kammerer, sei die Stadt davon ausgegangen, dass die Gruppe in einer kirchlichen Einrichtung angesiedelt werde, derzeit werde aber diskutiert, es werde eine Gruppe an einer städtischen Einrichtung geschaffen. Das bislang als Zuschuss verplante Geld muss dann in eine Personalstelle fließen.