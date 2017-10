Schramberg Eine-Welt-AG des Gymnasiums Schramberg ist im Rennen

685 Personen nominiert

Für den Deutschen Engagementpreis 2017 sind insgesamt 685 Personen oder Organisationen nominiert, die von 232 Preisen für Engagement vorgeschlagen wurden. Eine hochkarätige Fachjury entscheidet über die Gewinner in fünf Kategorien, die jeweils mit 5000 Euro dotiert sind. Alle anderen Nominierten nehmen bis 20. Oktober an der Abstimmung zum Publikumspreis teil. Die Preisträger des Deutschen Engagementpreises werden bei der festlichen Preisverleihung am 5. Dezember in Berlin bekannt gegeben.

Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit. Förderer des Deutschen Engagementpreises sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Generali Deutschland AG und die Deutsche Fernsehlotterie.

Weitere Informationen: Bis zum 20. Oktober kann unter www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis/ oder über die Homepage des Gymnasiums für die Eine-Welt-AG abgestimmt werden.