Schramberg. An vier Punkten in der Stadt könnte unter Umständen, laut einem CDU-Antrag vom Januar dieses Jahres, die Verkehrssituation verbessert werden. Diese wurden nun von der Stadtverwaltung geprüft und im Gemeinderat vorgestellt. Fußgängerüberweg im Bereich Berneckstraße zwischen Gymnasium und Heilig-Geist-Kirche: Eine Zählung soll den Verkehr für die Dauer einer Woche erfassen. Dies übernimmt der Landkreis. Dann soll festgelegt werden, welche Querungshilfe (Fußgängerampel oder -überweg) sinnvoll ist. "Achtung-Kinder"- und "Parkverbot"-Schild für Lastwagen an der Kindertagesstätte "Oberreute": Das Gefahrzeichen "Achtung Kinder" dürfe, so die Verwaltung, nur dort angeordnet werden, wo Kinder häufig ungesichert unterwegs sind (ohne Eltern). In diesem Bereich seien Kinder aber überwiegend mit Erzieherinnen unterwegs (beispielsweise für Spaziergänge). Deshalb soll das Verkehrszeichen "Kinder" mit dem Zusatz "Kindergarten" ergänzt werden. Parkende Lastwagen wurden während der Verkehrsschau nicht festgestellt. Fußgängerüberweg im Bereich der H.A.U. (Bushaltestelle): Ein Fußgängerüberweg bei vorhandenen drei Fahrstreifen sei nicht zulässig (die Busspur wird als als weiterer Fahrstreifen angesehen). Eine Querungshilfe im Bereich der Bushaltestellen sei durchaus möglich. Auch hier soll eine Verkehrszählung durch das Landratsamt für Klarheit sorgen. Im Anschluss können die Kosten ermittelt werden und eventuell entsprechende Mittel im Haushalt zur Verfügung gestellt werden. Tempo 30 von 22 bis 6 Uhr im Bereich am Hammergraben bis Einmündung Grafenweg für Lastwagen: Um eine Geschwindigkeitsreduzierung anzuordnen, muss ein Lärmaktionsplan vorliegen. Das notwendige Verfahren laufe noch.