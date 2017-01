Schramberg Eine Perle des Spätklassizismus

Das Landesdenkmalamt begann erst mit dem Auftakt der Stadtsanierung im Jahr 1976, eine erste Bestandsaufnahme der Kulturdenkmale in der Innenstadt zu erstellen. Die Stadtverwaltung gab unter dem Titel "Kulturdenkmale. Soll unsere Innenstadt Museum werden?" eine Informationsschrift heraus, da in der Bürgerschaft Unmut und Unruhe zu erwarten waren.

Für die spätere "Villa Hess" kam die Bestandsaufnahme indes ohnehin zu spät, zumal sie sich sowieso außerhalb des abgegrenzten Sanierungsgebietes befand. Der Erbauer Hermann Haas war ein sehr angesehener Bürger der Stadt Schramberg, an den bis heute auch eine nach ihm benannte Straße erinnert. Er war von 1884 bis 1905 Vorsitzender des Gewerbevereins, Mitbegründer des Nationalen Vereins und von 1886 bis zu seinem Tod auch Gemeinderat. 1914 wurde die Strohmanufaktur J. P. Haas & Cie. eingestellt und das ganze Betriebsgelände einschließlich der Villa von den Uhrenfabriken Gebrüder Junghans AG erworben.

In den 1920er-Jahren bewohnten überwiegend Prokuristen des Unternehmens das Gebäude. 1933 wurde es von dem Arzt Walter Hess (1904 bis 1973) gekauft, der hier wie sein Sohn Klaus Hess (1933 bis 1998) auch praktizierte, bis er 1967 in der Schillerstraße 23 eine neue Praxis eröffnete. Zwei Medaillons mit griechischen Götterfiguren haben den Abbruch der "Villa Hess" überdauert und befinden sich heute in Privatbesitz. Die Villa bildete zusammen mit anderen Gebäuden ein im Schwarzwald einzigartiges Ensemble spätklassizistischer Architektur, das vor Ort aber niemand erkannte.

Erst der Kunsthistoriker und Kreiskulturreferent Egon Rieble (1925 bis 2015) erkannte das wertvolle Erbe aus dieser Epoche zwischen 1770 und 1840. In seinem Meisterwerk "Sehen und Entdecken im Kreis Rottweil" versuchte er, der Bürgerschaft die Augen zu öffnen: "Im Grunde genommen ist Schramberg […] eine Stätte des Klassizismus. Wir entdecken ihn in Schramberg auf Schritt und Tritt, nicht nur an Kirchen und Villen, sondern sogar an Industriebauten."

Ein Bewusstsein für dieses herausragende Alleinstellungsmerkmal haben erst Rudi Schäfer, Ferdinand Moosmann und Hans-Joachim Losch mit der Neuentdeckung der spätklassizistischen Pfarrkirche Maria Himmelfahrt und der wertvollen Orgel von Eberhard Friedrich Walcker (1794 bis 1872) erreicht.

Der "Höhepunkt des Schramberger Klassizismus" ist das Schloss aus der Zeit von 1840/43, das Reichsgraf Cajetan von Bissingen und Nippenburg (1806 bis 1890) nach Vorbildern in der Landeshauptstadt Stuttgart baute und mit einem großartigen, heute leider fast ganz verschwundenen Landschaftspark umgeben ließ. Für das gleichfalls zu diesem Ensemble gehörende Gebäude Schiltachstraße 7 von 1838 kam der Bewusstseinswandel auch zu spät. Das platzbildprägende Bürgerhaus gehörte im Lauf der Zeit dem Kaufmann Isidor Faist (1797 bis 1853), dem Buchhalter Johann Christoph Steinhäuser (1809 bis 1852), dem Kaufmann Peter Carl Eret (1823 bis 1887), dem Kaufmann Georg Schweizer (1864 bis 1903) und seinen Erben und musste 1986 dem Schlossbergtunnel weichen.

Zu Schramberg als "Stätte des Klassizismus" gehören heute noch die Villa von Isidor Faist in der Schiltachstraße 15 aus dem Jahr 1839 in Verbindung mit den ältesten Gebäuden der ehemaligen Schramberger Majolika-Fabrik (SMF) und das als "Villa Uechtritz" bekannte Gebäude Am Hammergraben 62, das 1863/64 von dem Kaufmann Otto Teufel (1835 bis 1905) erbaut wurde und seinerzeit als das "schönste Haus Schrambergs" galt. Die Witwe des Künstlers Hans-Peter Harr (1942 bis 1994) lebt hier zurückgezogen mit dem Nachlass ihres Mannes.

Im Jahr 2000 meinte Oskar Stern, der langjährige Leiter des früheren Stadtplanungs- und Hochbauamtes, in einem Interview nachdenklich, dass die "alte Hess-Villa" zu den Gebäuden gehöre, die er "wieder auferstehen" lassen würde, auch wenn das Hochhaus der Volksbank städtebaulich einen guten "Eingang in die Fußgängerzone" darstelle. Seine mahnenden Worte bleiben auch zukünftig zu beachten: "Man muss auf Bestehendes aufbauen. Man kann eine Stadt nicht gestalten, ohne darauf zu achten, was schon vorhanden ist, und es gilt, das Neue behutsam mit einzubinden. Mit der Abrissbirne muss man sehr behutsam umgehen."