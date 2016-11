Schramberg-Sulgen. Ein ordentliches Ergebnis bei der Blutspendenaktion am 31. Oktober in der Turn und Festhalle Sulgen wird bilanziert. Zum Termin sind 175 Spendenwillige gekommen. Zehn Personen durften aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Ader gelassen werden. Insgesamt wurden somit 165 Blutskonserven gefüllt. Im Durchschnitt lag die Zahl der Erstspender mit 13 Personen. Bei allen Spendern bedankt sich der DRK-Ortsverein für ihren selbstlosen Einsatz. Durch organisatorische Maßnahmen des Blutspendedienstes konnten diesmal Wartezeiten vermieden werden. Nächste Gelegenheit zur Blutspende ist am 2. Januar 2017 in der Arthur-Bantle-Halle in Hardt.