Schramberg Eine abwehrende Geste kann schon wirken

Die Mehrheit der Gäste stellte sich in die Mitte (weil sie sich nicht wirklich sicher waren, ob ja oder nein). Polizeihauptkommissar i.R. Hans-Peter Funke machte damit zu Beginn deutlich, welchen Platz der "Betrug" in der Gesellschaft hat, im menschlichen Bewusstsein. Mit Beispielen aus seinem Berufsleben schilderte er, welche Formen des Betrugs es schon lange gibt und wo sich immer wieder neue Möglichkeiten auftun. Es wird eine Vielzahl von Betrugsarten und Betrugsmöglichkeiten unterschieden. Wachsamkeit ist immer gefragt, sei es innerhalb der modernen Medien, sei es in alltäglichen konkreten Begegnungen. Bei Kauf- oder Vertragsabschlüssen besteht die Möglichkeit des Widerrufsrechts. Was aber tun, wenn der Betrüger direkt vor einem steht? Ratschlag des Polizeibeamten: "Vorsicht bei fremden Personen an der Haustür! Gegebenenfalls nach einem Ausweis fragen. Bei Misstrauen muss man nicht freundlich sein, auch ein Gesichtsausdruck oder eine abwehrende Geste kann schon wirken. Auch Senioren können sich wehren". Das wurde anschaulich an einem der Gäste bewiesen, der den Abwehrgriff ins Gesicht freiwillig "über sich ergehen ließ".

Ein wichtiger Ratschlag an die Gäste, die mit zahlreichen eigenen Beispielen und Fragen den Nachmittag ergänzten: "Wenn Sie betrogen worden sind, scheuen Sie sich nicht, zur Polizei zu gehen! Betrogen zu werden, kann jedem passieren. Aber jeder Hinweis kann letztlich auch zur Überführung von Tätern dienen. Also keine Scham!"