Schramberg Einbruch in Turm und Kirche

Schramberg. Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Freitag auf Samstag zunächst die Holztüre zum Turm der ehemaligen Kirche St. Nikolaus neben der Kirche St. Maria in der Schramberger Talstadt auf. Anschließend hebelte der Unbekannte die Türen zur Kirche St. Maria selbst auf sowie anschließend einen Opferstock und entwendete das darin befindliche Kleingeld. Es dürfte sich nach Angaben der Polizei nur um wenige Euro gehandelt haben, die erbeutet wurden – die Schadenssumme an der Tür dürfte deutlich höher liegen. Hinweise nimmt die Polizei Schramberg, Telefon 07422/ 27 01-0, entgegen.