Schramberg. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag in das Tierkrematorium in der Lise-Meitner-Straße in Sulgen eingedrungen. Die Einbrecher stemmten gewaltsam ein Fenster auf und verschafften sich Zugang zum Büro. Mit erbeutetem Bargeld verließen die Ganoven das Gebäude wieder. Der Gesamtschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg, Telefon 07422 27010, entgegen.