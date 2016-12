Schramberg Ein würdiger Rahmen zum Jubiläum

Schramberg-Tennenbronn. Zum Kreisverband gehören zudem Züchter aus Donaueschingen, Furtwangen, Blumberg, Vöhrenbach, Triberg, St. Georgen, Schönwald, Mönchweiler sowie Hüfingen. Die Gastgeber hatten am Donnerstag die vier Käfig-Doppelreihen in der Festhalle aufgebaut. So konnten die Wertungsrichter Franz Bayer, Fritz Freund, Siegfried Trummer sowie Stephanie Trummer vom Zuchtverband neben Obmann Hans Stocker die ausgestellten Tiere am Freitag bewerten.

Ortsvorsteher Klaus Köser wünschte einen guten Verlauf der Schau. Er meinte: "Sich von Tieren faszinieren zu lassen ist der erste Schritt; die Entscheidung, sich intensiv mit bestimmten Arten zu befassen und sie zu züchten, der zweite. Die Kreisschau führt vor, welch prachtvolle Ergebnisse sich dabei erzielen lasen." Dem Kreisvorsitzenden Rudolf Nägele war es in seinem Grußwort wichtig, "dass die Schau dem Laien, aber auch dem Fachmann vor Augen führt, dass die Kleintierzucht eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ist." Josef Günter, Vorsitzender des Gastvereins erklärte: "Bevor die Züchter an das Ausstellen denken, heißt es, tägliche Arbeit und Zeit zu investieren für die Zucht, Aufzucht, Hege und Pflege der Kaninchen. Für die Züchter ist es wichtig, den verständigen und sachgerechten Umgang mit lebenden Tieren zu vermitteln. Deshalb darf die Bedeutung der Kleintierzucht gerade auch für Kinder und Jugendliche nicht zu gering eingeschätzt werden."

So waren an beiden Ausstellungstagen viele Eltern mit ihren Kindern anwesend. Der vorhandene Maltisch für Kinder sorgte für Abwechslung. Die große Tombola bescherte manchem Besucher einen Preis. Über die Vereinsgeschichte informierte eine Ausstellung. Das leibliche Wohl kam ebenfalls nicht zu kurz Günter war mit dem Besuch sehr zufrieden, insbesondere beim Besuch des Nikolauses war die Festhalle stark frequentiert.