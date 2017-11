Schramberg Ein verrückter Zoo zu Besuch im Subiaco

"Eigentlich ist es ein schöner, gemütlicher Zoo. Die Tiere liegen glücklich in der Sonne, auch Tierpfleger Rino hat nicht viel zu tun. Wäre da nicht der Zoodirektor mit seiner neuen Idee. Ab sofort sollen sich die Tiere ihr Futter selbst verdienen: Mitarbeiten oder wenigstens ein Kunststück vorführen! Tanzende Schlangen, putzende Affen oder gar eine Robbe, die einen Walzer spielt? Kann das gut gehen? Auf jeden Fall: ganz schön verrückt!" So viel versprach der Theaterring im Vorfeld über das Stück.

Die Reihen des Subiaco-Kinos waren auch schon vor Beginn des Schauspieles voll gefüllt. Das junge Publikum wartete gespannt darauf, dass sich die Vorhänge endlich öffneten. Schon von Beginn an gelang es den zwei Schauspielern die Zuschauer zum Lachen zu bringen. Sei es durch den Versuch, die Schlange zum Tanzen zu bringen oder wegen dem Affen, der mit einer Banane telefonieren will, der Robbe, die Walzer spielen soll oder dem verfressenen Waschbären. Ganz besonders aber animierte der lustige, verplante und tollpatschige Tierpfleger Rino die jungen Zuschauer. Er brachte durch seinen Schabernack und seinen Streichen gegenüber dem Zoodirektor richtig Schwung in das Stück.

Mit Gesang, Tanz und Mit-Mach-Fragen war auch dieses Kindertheater ein voller Erfolg.