Schramberg Ein Unternehmen, das immer noch höher hinaus will

Wie Firmenchef Claus Schwenk betonte, habe sich über die Jahre – genau 31 – etwas Schönes entwickelt. Was ihn ganz besonders freue: Bis heute habe es keine schweren Unfälle gegeben. Die erste Hebebühne habe sein Vater und Firmengründer Heinz Schwenk 1986 gekauft.

1998 seien er und sein Bruder Stefan ins Unternehmen eingestiegen. Fünf Jahre später sei der Umzug von Schiltach auf den Sulgen in die Max-Planck-Straße erfolgt und 2007 eine Niederlassung in Donaueschingen eröffnet worden. Eine zweite Niederlassung in Balingen sei 2009 dazu gekommen. Erste Planungen für eine Betriebserweiterung habe es 2012 gegeben, denen der Spatenstich vor eineinhalb Jahren gefolgt sei, beschrieb Claus Schwenk eine imponierende Firmenchronik mit derzeit 20 Mitarbeitern und 250 Maschinen.

Oberbürgermeister Thomas Herzog bezeichnete die Firma Schwenk als Familienunternehmen in zweiter Generation mit beachtlicher Erfolgsgeschichte. Seit der Unternehmensgründung im Jahre 1986 verfolge sie kontinuierlich ihr Geschäft "auf alle Fälle hoch hinaus". Seien es die imposanten Arbeitsbühnen, die Einsätze in mehr als 30 Metern Höhe ermöglichen oder weil der Standort von Schiltach auf den Sulgen verlagert wurde. Schließlich gehe es auch mit der baulichen Erweiterung des Betriebs stetig hoch hinaus.