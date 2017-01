Schramberg Ein Täter verletzt sich beim Einbruchsversuch

Schramberg. Unbekannte Täter versuchten außerdem in ein Friseurgeschäft in der Oberndorfer Straße einzudringen. Sie hebelten mehrfach an einem Nebeneingang. Trotz der mindestens zehn Hebelversuche gab die stabile Tür nicht nach. Die verhinderten Diebe mussten draußen bleiben. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro. Zwischen 3.36 und 5 Uhr haben unbekannte Täter versucht, in das Bärencafé in der Marktstraße einzubrechen. Mit verschiedenen Werkzeugen hebelten sie mindestens 20 Mal vergeblich an der Eingangstüre. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Beim versuchten Einbruch in eine Bäckerei in der Hauptstraße verletzte sich einer der Täter bei der Arbeit. Die Blutspuren sind gesichert und berechtigen die Polizei zu der Hoffnung, dass zumindest einer der Täter identifiziert werden kann. Zur Höhe des Schadens gibt es noch keine Informationen.