Schramberg Ein Stadtgeier-Tattoo für jedermann

Dabei sind die Rathaus-Penner Achim und Harry ganz munter, wenn sie auf der Bühne als "Old News" Oldies neu anspielen und am Rothaus-Platz aufpassen, was die Kollegen "so treibet und alles niederschreibet". Da bleiben manche Sorgen nicht verborgen, wenn der OB nicht am Ziel Waldmössingen landet und stattdessen in Dunningen strandet.

Ein gestochenes Souvenir bieten die Mädels im Bürgerbüro mit dem Stadtgeier-Tattoo für jeden. Das könnte auch durch ausgiebiges Duschen hängen bleiben, selbst bei intensivem Splish splash nach Empfehlung von Bobby Darin mit Duschgel und feinem Avocado-Öl. Die Feinheiten weiblicher und männlicher Duschtechnik demonstrierte das Team um Berthold K vom Sozialamt. Da konnte auch Ansager-Cowgirl Susanne G klar "erblicken, dass Frauen und Männer unterschiedlich ticken".

Vom Wasser im Rhein ging es zu Bier auf Hawaii im Schunkel-Takt der Old News für alle, alle in den Himmel zum Chorgesang vom roten Pferd. Zuvor riefen die Azubis noch zur Denksport-Olympiade mit zwei Teams aus dem Publikum. Dabei ging es um einen scharfen Blick auf die Züge der Stadt-Promis aus Kindheit und von Heute. Eine Wunderfitzige aus der Ortsverwaltung Waldmössingen "dät’s jo wisse, aber mi froget jo koiner". Aber gemeinsam erkennt das Quartett hinter dem schwarz-gelben Banner, das neue Stadtlogo sieht aus wie’s alte. Auch der Personalrat will die seit 1984 gefeierte Stadtfasnet mit einem zündenden Spruch aufpolieren.