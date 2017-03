Schramberg Ein schöner Ort der Begegnung

In diesem Reparaturvormittag nahmen sich die Ehrenamtlichen allerdings dann auch noch Zeit, ein (alkoholfreies) Glas zu erheben, Kaffee und Kuchen zu genießen und sich dabei vom Handharmonikaduo Locherhof, Max und Marlene Rapp, musikalisch unterhalten zu lassen.

Im Rückblick auf das erste vergangene Jahr sind die Initiatoren des Seniorenforums sehr zufrieden.

Die Einrichtung sei in Schramberg gut angenommen worden, es spreche sich immer mehr herum, betonte Juliane Kugler. An elf Vormittagen seien in dieser Zeit über 150 Kunden verzeichnet worden, die teilweise auch mehrmals kommen. Als besondere Attraktion der Reparatursamstage sei auch die Caféecke, betreut von Patricia Diethelm und Petra Schmälter (zugunsten des Fördervereins der Peter-Meyer-Schule). Gäste, die auf Reparaturen warten müssen oder auch einfach so "zum Schwätzen" oder Stricken kommen, genießen die gemütliche Atmosphäre.