Schramberg Ein "recht heikles Thema" wird erst einmal verschoben

Pfarrer Jochen Fetzner bat um eine gute Gesprächskultur. Kritik dürfe immer geäußert werden, aber sie sollte offen sein und nicht vorwurfsvoll. Nur so komme man weiter. Wie Amtskollege Friedemann Fritsch informierte, hat die Landessynode der evangelischen Landeskirche in Baden im April dieses Jahres mit großer Mehrheit die Möglichkeit eines Traugottesdienstes homosexueller Paare in eingetragene Lebenspartnerschaften beschlossen. Der Synodalentscheid lasse Pfarrern die Möglichkeit, eine solche Trauung zu verweigern. Gegensätzliche Ansichten prägten auch die Kirchengemeinde St. Georgen-Tennenbronn.

Pfarrerin Lisa Interschick und Diakon Martin Höfflin-Glünkin seien bereit, homosexuelle Paare zu trauen. Kollege Roland Scharfenberg, seine Frau Susanne Fritsch und er würden solche Trauungen verweigern. Sie würden Homosexualität als Teil der gesellschaftlichen Realität anerkennen. Sie sähen den Beschluss jedoch im Widerspruch zur von Gott geschaffenen Ordnung. Für die Christus-Kirche will der Ältestenkreis im Falle einer Anfrage beraten. Höfflin-Glünkin sagte, das Thema im Gottesdienst, Gott sieht mich wie ich bin, gelte für jeden Menschen.

Es gehe darum, dass Homosexuelle so leben dürften, um glücklich zu sein. Es solle aber auch eine Tradition nicht leichtsinnig über Bord geworfen werden, betonte der Diakon. Manche würden es wohl als politisches Kalkül bezeichnen, dass das Thema "Trauung gleichgeschlechtlicher Paare" an den Schluss der Tagesordnung gesetzt wurde. Zu einem Zeitpunkt, als vielen der Versammelten der Magen nach knapp dreistündiger Sitzung einschließlich des Gottesdienstes knurrte. In Anbetracht der fortgeschrittenen Mittagszeit blockte Fetzner eine Diskussion ab. "Das ist nichts für Liebhaber einfacher Wahrheiten und schneller Worte. Das braucht eine detaillierte Vorbereitung", bekräftigte er und wollte von den Mitgliedern nur wissen, wer sich dazu äußern wolle. Gut ein Drittel der rund 100 Gläubigen streckten. Sie sollen nun in einer separaten Veranstaltung spätestens im Frühjahr die Gelegenheit bekommen, sich zu Wort zu melden.