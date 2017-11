Schramberg Ein passender Platz für Wohnmobile

Schramberg. In einem Gemeinschaftswerk haben sich Tourismusabteilung und Stadtplanung mehrere Plätze im Schramberger Stadtgebiet angeschaut, auf denen Stellplätze für Wohn- und Reisemobile denkbar wären. Favorisiert wurde der bisherige Parkplatz gegenüber der Schramberger Majolika an der Schiltachstraße. Je nach Ausstattung und Größe variierten die heutigen Plätze mit einem Angebot vom einfachen Transitstellplatz bis hin zum Wohnmobilhafen, sagte der Fachbereichsleiter Umwelt und Technik, Rudolf Mager, am Donnerstag in der Sitzung des Verwaltungsausschusses.

Wohnmobilisten seien für die Stadt Schramberg interessant, nicht nur wegen der Parkplätze, "da bleibt auch einiges Geld in der Region liegen", so Mager. In der Schiltachstraße wären 25 Komfortplätze möglich, dies sei auch eine Größenordnung, "die sich als Betrieb anbietet und wirtschaftlich rechnen lassen kann". Wenn man sich dort noch eine Fußgängerzone vorstelle, dann könne ein neuer Freiraum entstehen, und es werde möglich, beim Wehr "eine landschaftlich passende Fischtreppe" zu erstellen. Die Wasserkraft werde wieder in die Majolika hereingeholt "mit vierfach höherer Effizienz", ganz abgesehen vom "hohen städteplanerischen Mehrwert", sagte Mager, der auch versicherte, dass der Eigentümer des Geländes über die Ideenskizze informiert worden sei.

Insgesamt hatte die Verwaltung in Schramberg vier mögliche Standorte in der Talstadt untersucht: Neben der Schiltachstraße das Gelände der H.A.U., ein Bereich in der Geißhaldenstraße sowie die südlich des früheren Pfaff&Schlauder-Firmengebäudes gelegene Grünfläche.