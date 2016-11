Schramberg Ein Partner, mit dem man was bewegen kann

Bei der offiziellen Unterzeichnung betonte Inhaber André Alesi: "Wir haben einen Partner gesucht, mit dem wir etwas bewegen können". Die Einbindung und Verantwortung als regionales Unternehmen sei ihm wichtig. Er ist auch Gründungsmitglied der Initiative "Buy local".

Die Stiftungsvorstände Michael Wollek und Hubert Bernhard sind sehr erfreut über diese Initiative und wünschten sich, dass dieses Beispiel Schule macht. Apropos Schule machen: Das Bettenland unterstützt aktuell die Stiftungs-Spendenaktion "Wir machen Schule. Machen Sie mit" für den Neubau der Berufsschule St. Klara.

Die Kooperation von Bettenland Alesi und Stiftung erstreckt sich über mehrere Aktionen. So gehen beim Verkauf von Decken und Kissen aus der Alesi-Eigenserie jeweils zehn beziehungsweise fünf Euro an die Spendenaktion "Wir machen Schule" für sinnesbehinderte Jugendliche. Ein weiterer Punkt ist die Unterstützung von Bewohnern der Stiftung in Sonderfällen. Alesi stellt in einem bestimmten finanziellen Rahmen kostenfrei Matratzen, Bettsysteme und anderes zur Verfügung. Das betriebliche Gesundheitsmanagement wird in der Stiftung bereits groß geschrieben. Da gesunder Schlaf sich auch auf das Wohlbefinden von Mitarbeitern auswirkt, bietet das Bettenland bei verschiedenen Gesundheitstagen seine Unterstützung mit Informationen rund ums Thema Schlafen an und vermittelt in den Stiftungs-Zeitschriften Tipps. Zur Unterstützung des Spendenprojektes "Wir machen Schule" stellt das Bettenland in seinen Filialen Spendenhäuser auf.