Schramberg "Ein Mann der ersten Stunde"

Schramberg/Koblenz. Seit 60 Jahren besteht das "Zentrum für Innere Führung der Bundeswehr" in Koblenz. Eng verbunden mit der Einrichtung, ist der frühere Schramberger Waldemar Schütz, der auch heute noch viele Kontakte in die Heimat pflegt. Schütz gehörte – zusammen mit vier weiteren Kameraden aus Schramberg – zu den ersten Wehrpflichtigen, die am 1. April 1957 bei der Bundeswehr einrückten.

Schütz, gelernter Friseur, blieb dem Soldatenberuf bis zu seinem Ruhestand treu. Nach Grundausbildung und Verpflichtung war er im März 1959 zum heutigen Zentrum für Innere Führung der Bundeswehr versetzt worden, wo er zwei Jahre lang Aufbauarbeit leistete. Ziel der Einrichtung, so hatte auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen jüngst beim Festakt der Einrichtung deutlich gemacht, ist es, Werte und Normensystem des Grundgesetzes mit den Grundsätzen von Führung, Ausbildung und Bildung in den Streitkräften zu verbinden.

Dabei habe die Bundeswehr die Aufgabe, den Staat und zugleich das Individuum zu beschützen. Anstelle von blindem Gehorsam sei es wichtig, die Notwendigkeit von Befehl und Gehorsam mit den Werten einer offenen Gesellschaft zu verbinden. Dabei gelte der Grundsatz "Die Zeiten ändern sich und wir uns mit ihnen".