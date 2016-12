Schramberg Ein komisches Duo

In den Hauptrollen agieren Gerhard Ruoff, Klaus Andreae und Lars Bornschein, weiter wirken mit Roland Eisele und Martin Himmelheber. Die Regie liegt bei Harald Frommer, assistiert von Gabriele Frommer. Die Premiere findet am 20. Januar 2017 im Elisabetha-Glöckler-Saal in Heiligenbronn statt, weitere Aufführungen sind für den 21., 22., 27. und 28. Januar vorgesehen. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von 12 Euro gibt es ab sofort bei der Buchhandlung "Buchlese", Hauptstraße. Telefonische Bestellungen unter 07422/35 85 sind möglich. Die Abendkasse öffnet jeweils eine Stunde vor Vorstellungs-Beginn.