Schramberg Ein Klangerlebnis, das Herz und Seele erwärmt

Entsprechend dem Titel aus "Neun deutsche Arien" war der Auftakt mit rasantem Tempo. Etwas gemächlicher, dafür mit mehr Gefühl, wurde "Der Hirt auf dem Felsen" dargeboten. Bei der Serenade "Berceuse", einem träumerischen ruhigen Wiegelied, wurden die Konzertbesucher von Michelfeit charmant aufgefordert, sich zurückzulehnen und sogar ein bisschen einzuschlafen. "Aber nur, wenn sie mir versprechen, am Ende auch wieder aufzuwachen", schmunzelte sie.

Nach weiteren Glanzdarbietungen verabschiedete sich das Trio mit der musikalischen Komödie "Meine Lippen, sie küssen so heiß" aus der Oper Giuditta von Franz Lehár, in einer Bearbeitung von Claudia Habermann. Ob mit Soprangesang oder zwischendurch im Duett mit Klarinette und Klavier überzeugten die drei Musikerinnen mit atemberaubender Klang- und Stimmqualität. Und obwohl in der Kirche aufgrund des Denkmalschutzes nicht beheizt werden darf und kühle Temperaturen herrschten: An diesem Abend dürfte es jedem warm um Herz und Seele geworden sein. Trotz der eigenen Gewissheit, über welch virtuose Musikkunst sie verfügen, klangen die Abschiedsworte von Sabrina Michelfeit äußerst bescheiden: "Danke, dass wir hier auftreten durften. Vielleicht war es ja nicht das letzte Mal". Josef Doedt und seine Vorstandskollegen werden diese Äußerung bestimmt gerne gehört haben und entsprechend handeln. Da erinnert man sich gern an ein Zitat von Goethe. Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.