Schramberg Ein interkommunales Ereignis

Schramberg. Der Tennenbronner Gerhard Borho stellte mit der Fahnenweihe zur Erinnerung an die Verleihung des Marktrechts 1547 mit Landsknechten aus dem damals in Fehde liegenden Rottweil die Geschichte auf den Kopf. Jahrzehnte von gegenseitiger Brandschatzung unter den ritterlichen Herrschaften Hans von Rechberg und den Landenbergern in Schramberg mit der freien Reichsstadt waren gerade vergangen, als deren Nachfolger Rochus Merz von Staffelfelden 1547 die Marktrechte für Schramberg erhielt.

470 Jahre altes Marktrecht

Zur Belebung dieses fast 470 Jahre alten Marktrechts ließ Gerhard Borho nach Originalunterlagen eine neue Fahne mit dem Wappen von Rochus Merz anfertigen.