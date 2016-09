Schramberg Ein Dorf im Dorf

Schramberg-Tennenbronn (ks). Eine 18-köpfige Truppe aus kleinen Architekten und ein Bautrupp schafften vergangene Woche in der Talstraße im Wald. Die Umweltgruppe Tennenbronn hatte im Rahmen des Kinderferienprogramms zum Hüttenbau eingeladen.

Betreut und angeleitet wurden die kreativen Erbauer von Irene Börner, Brigitte Bruker, Roswitha Moosmann, Martin Höfflin-Glünkin und Reinhard Günter. Jedes Jahr überlegt sich die Umweltgruppe ein neue Aktion aus. Voriges Jahr führte etwa eine Wanderung zur Ruine Falkenstein. Vor dem Hüttenbau im angrenzenden Wald bei der Talstraße gab es eine Geschichte zu hören. Eine böse Hexe hatte alle Hütten zerstört. Zum Glück bauten die Kinder alle vier Behausungen ganz individuell wieder auf. Aus Ästen und Zweigen wurde zuerst der Rohbau erstellt. Nach und nach schlossen sich dann die noch offenen Lücken. Mit Baumscheren schnitten die Kinder dafür die Zweige zurecht. Geschicklichkeit erforderte das, Fantasie und reichlich Balance auf dem Hang und dem mit Wurzeln übersäten Waldboden. Sägen trennten die größeren Kaliber unter den Ästen. Hinter einem Baum entstand sogar ein Klo – für die notwendigen Dinge des Lebens. Gut, dass die Organisatoren nach so viel Schaffenskraft ein kräftigendes Vesper und Getränke vorbereitet hatten. Die kleinen Energiebündel waren ganz vertieft in ihrem Werkeln und am Ende mächtig stolz auf das kleine Dorf.

