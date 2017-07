Schramberg Ein Dokument gelebter Solidarität

Schramberg-Tennenbronn. In einem beeindruckenden ökumenischen Gottesdienst feierten die Tennenbronner Christen am vergangenen Sonntag gemeinsam das 500. Reformationsjubiläums. (wir berichteten). Wie der Vorsitzende des Tennenbronner Heimathauses Robert Hermann im Gottesdienst betonte, hatte sich die Projektgruppe, welche als Initiator gemeinsam mit den beiden Pfarrgemeinden die Feierlichkeiten initiiert hatte, zum Ziel gesetzt, "nicht die historisch bedingten Spannungen und Unterschiede zwischen den Konfessionen zu thematisieren, sondern die vielen heute gelebten Gemeinsamkeiten in den Gemeinden bewusst zu machen". Dass dies auch schon früher möglich war, wurde in einem eindrücklichen Geschenk an das Heimathaus zum Schluss des Gottesdienstes deutlich.

Pia Schweizer, die Witwe eines Enkels von Otmar Albert Schweizer, dem langjährigen Leiter des ehemaligen Emaillierwerkes Schweizer und der daraus entstandenen heute weltweit agierenden Schweizer Electronic AG, überreichte bei der Feier dem Tennenbronner Heimathaus einen Rest der Kirchenglocken, die damals in der Brandhitze geschmolzen sind und als Andenken an den schicksalhaften Dorfbrand und die Zerstörung der alten Tennenbronner Kirche. Wie Schweizer in ihrer kurzen Ansprache meinte, erhielt Otmar Albert Schweizer dieses Erinnerungsstück vermutlich für eine Spende, die er den Brandopfern beim furchtbaren Dorfbrand am 12. Juli 1901 zukommen ließ. Otmar Albert Schweizer (1833 bis 1920) war viele Jahre Gemeinderat und in vielen weiteren öffentlichen ehrenamtlich Ämtern tätig. Zum 50. Geschäftsjubiläum erhielt er von König Wilhelm II., in Anerkennung seiner Verdienste, das Ritterkreuz erster Klasse des Friedrich-Ordens überreicht.

Bei der damaligen Brandkatastrophe wurden innerhalb weniger Stunden über 30 Häuser und auch die über 500 Jahre alte Tennenbronner Kirche, sowie das evangelische Schul- und Rathaus bis auf die Grundmauern zerstört.