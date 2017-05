Schramberg Ein Blitzeinschlag und kochende Heimbewohner

Gleich zwei Einsätze hatte die Sulgener Feuerwehr am Dienstag und heute

Schramberg-Sulgen (sw). Die Feuerwehr-Abteilung Sulgen war nach dem Gewitter am Dienstag noch mit 15 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz: Sie war kurz vor 21 Uhr zur Nachkontrolle eines vermuteten Blitzeinschlags bei einem Gebäude auf dem Lienberg gerufen worden. Nach umfassender Kontrolle, so Stadtbrandmeister Werner Storz, konnten im Gebäude keinerlei Gefahren für eine verdeckte Brandgefahr festgestellt werden. Nach Erkenntnis der Feuerwehr hat in unmittelbarer Nähe des Hauses der Blitz in eine rund 20 Meter hohe Tanne eingeschlagen und somit für Besorgnis der Anwohner gesorgt. Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr sorgten dann kochende Bewohner bei der Stiftung St. Franziskus für ein Ausrücken der Sulgener Wehr, der Abteilung Heiligenbronn und der Drehleiter. Dort hatte im Küchenbereich ein Melder Alarm ausgelöst. Glücklicherweise war nicht echt etwas passiert, so dass die Wehrleute nach einer Überprüfung wieder abrücken konnten.