Schramberg Ein attraktiver Arbeitgeber

Für so manchen Kollegen gab es einen weiteren Grund zum Feiern. Denn neben einem erfolgreichen Jahr 2016 stand die Ehrung langjähriger und treuer Mitarbeiter im Mittelpunkt des Jahresauftakts. Unter dem Beifall der gesamten Belegschaft zeichnete Glatthaar seine Jubilare mit Urkunden, Geschenkkörben und einer Geldprämie für langjährige Betriebszugehörigkeit aus: Antonie Hug für ihre 30-jährige Treue, Gudrun Hampel und Thomas Salomon für 20-jährige Betriebszugehörigkeit, Daniel Broschardt, Gerald Küchler und Cordula Finck für jeweils 15 Jahre sowie Maria Lucia, Andreas Possoch und Markus Mertens für jeweils zehn Jahre bei der Firma Glatthaar.

"Es ist für mich jedes Jahr eine besondere Freude unsere langjährigen Mitarbeiter für ihre Treue und Loyalität zu ehren", so Unternehmensgründer Joachim Glatthaar. "Dies zeige, dass es gelingt die Mitarbeiter in einer Zeit der Schnelllebigkeit und stetiger Veränderung an das Unternehmen zu binden und ihnen ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten.

Nach dem Jahresrückblick und der Ehrung der Jubilare ging es ins Teatro del’Arte. Dort erwartete die Mitarbeiter eine Gala Dinner Show in Form einer circa vierstündigen "Kreuzfahrt" auf der MS Europapark mit Haltestellen in Venedig, Kuba und New York. In jedem Hafen wurden landestypische Showerlebnisse mit unterhaltsamer Live-Musik, Tanz, Comedy und Akrobatik dargeboten. Begleitet wurde die Show vom Captains-Dinner, das die Mitarbeiter kulinarisch mit einem Vier-Gang-Galamenü vom Zwei-Sterne-Starkoch Peter Hagen-Wiest verwöhnte.

Im Anschluss an den offiziellen Teil folgte eine After-Show-Party im Ballsaal Berlin. Es wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt und gemeinsam gefeiert.