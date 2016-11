Schramberg Ein äußerst engagierter Mitbürger

Buchholz trat 1976 als Mitglied der Jugendgruppe des Geflügelzuchtvereins Lauterbach in den Verein ein. Bereits als 17-jähriger wurde er in den Ausschuss gewählt, bekleidete 14 Jahre lang das Amt des Schriftführers und "mauserte" sich 1991 zum Vorsitzenden. Als treibende Kraft hat er maßgeblichen Anteil am Erfolg der jährlich stattfindenden Lokalschau, ein kultureller Höhepunkt im Vereinsjahr und der Gemeinde Lauterbach.

Seit 2013 werden die Lokalschau und die Jungtierschau beim Waldfest zusammen mit dem örtlichen Kleintierzuchtverein veranstaltet. Die Organisation des 90-jährigen Vereinsjubiläums im Jahr 2000 bildete einen herausragenden Höhepunkt. Die jährliche Teilnahme am Kinderferienprogramm "LauterSpaß", mit dem Kinder immer wieder auf originelle Weise die Welt des Geflügels nähergebracht wird, ist in besonderem Maße Buchholz zu verdanken.

Seit 1994 ist Buchholz Ausschussmitglied im fusionierten Kreisverband Rottweil-Schwarzwald-Tuttlingen der Geflügel- und Kaninchenzüchter und seit 1998 darüber hinaus auch Kreisjugendwart.