Schramberg-Sulgen. Zum Ende des von Papst Franziskus ausgerufenen Jahr der Barmherzigkeit lädt die katholische Kirchengemeinde Sulgen zu einem "Abend der Barmherzigkeit" am Donnerstag, 20. Oktober, ab 17.30 Uhr ein. Nach einer Einstimmung im Pfarrhof beginnt um 18 Uhr der Vortrag mit Pfarrer Werner Fimm. Die Heilige Messe mit Lobpreismusik beginnt um 19 Uhr in der Kirche St. Laurentius und um 20 Uhr die Eucharistische Anbetung mit Beichtgelegenheit und Einzelsegen. Fimm, geboren 1965 in Schuttern im Ortenaukreis, vernahm immer deutlicher den Ruf, Christus nachzufolgen und statt als Zusteller Briefe und Pakete auszutragen, die Frohe Botschaft Jesu Christi zu verkünden. Nach seiner Priesterweihe arbeitete er ab 2010 zwei Jahre im Exerzitienhaus bei Pater Hans Buob in Hochaltingen. Seit 2014 lebt Fimm im Kloster Brandenburg/Iller.