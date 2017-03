Schramberg Eigenwillige Schönheit

"Mal morbide und düster, mal fordernd, mal entrückt, vorgetragen in englischer Sprache von Romans verwegenem Bariton. Die Songs atmen den Duft der Vergangenheit, gemahnen mal an Seemannslieder, mal an mittelalterliche Weisen, an Vaudeville, Folk und Chanson. Folkpop-Noir – so könnte man die Musik von Wreden stilistisch einordnen.

Die geheimnisvoll schimmernde, aber auch komplexe Musik von Wreden braucht Annäherung. Lässt man sich auf sie ein, entfaltet sich ein ureigenes Panoptikum aus Gefühlen, Geschichten und Klängen, denen man sich nicht mehr entziehen kann", heißt es in der Ankündigung.

Wreden und seine Mitmusiker haben ihr neues Album "Let go and Drift" im Gepäck und gehen mit einem abwechslungsreichen Set aus neuen und früheren Songs auf die Reise, unplugged mit Electronic-Tupfern, entspannt bis intensiv, melancholisch und verspielt, originell und unterhaltsam.