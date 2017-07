Schramberg Eigene Stimme kann wichtige "Waffe" sein

Schramberg. "Nicht mit mir" heißt das durch den Deutschen Ju-Jutsu Verband initiierte Präventions-, Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskonzept. Der ausgebildete Kursleiter Bernd Hofmeier aus Vöhrenbach realisierte dieses Kurskonzept an sieben Nachmittagen in der Klasse 6/7 in der Peter-Meyer-Schule Schramberg. Der Kurs für die insgesamt neun Schüler beinhaltete Elemente der Gewaltprävention, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung.