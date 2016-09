Schramberg Edle Tropfen und gute Musik

Schramberg-Tennenbronn (lh). Das elfte Weinfest des Akkordeonorchesters mit Trachtengruppe Tennenbronn im Gästetreff beim Remsbachhof musste am Sonntag aufgrund des Wetters ins Innere verlegt werden. Frühherbstlich war das Wetter im Freien auf jeden Fall, doch zum Feiern eher unangenehm. An der Idee des Festes mit badischen Weinen und selbst gemachter Knöpflemusik änderte sich dadurch nichts. Es brauchte lediglich etwas Zeit, bis Gäste und Musiker zahlreich vertreten waren und richtig in Schwung kamen.