Zum zehnjährigen Bestehen im Neubau auf dem ehemaligen Specksepplehof-Gelände startete die Firma Edeka Lustig zum Betriebsausflug. Es war eine Überraschung für die Mitarbeiter. Die Strotmanns Magic Lounge GmbH in Stuttgart war das Ziel. Dort gab es vor der Vorstellung Kalte Platten und Getränke. In der Pause wurden süße Nachspeisen serviert. Die Überraschung war gelungen, alle Mitarbeiter waren begeistert. Vor der Show wurden die Jubilare von Edeka Lustig beglückwünscht (rechts, vorne von links): Sandra Mach, zehn Jahre; Brigitte Wiehl, 30 Jahre; Monika Schmidt, Renate Schiem Tanja Hain, Helga Lamprecht, Regina Liedl. alle zehn Jahre; sowie hinten von links Herwig Gehweiler, Birgit Lustig-Gehweiler und Karin Brucker, zehn Jahre. Nach der Show in Stuttgart ging es dann zum Abendessen und einem gemeinsamen, gemütlichen Umtrunk ins heimische Sulgener Restaurant Hasen. Fotos: Edeka