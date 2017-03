Schramberg Echtdampfer treffen sich bald in der H.A.U.

Schramberg. Es hatte einen Namen in der Szene: Das Echtdampftreffen Sinsheim, das vor mehreren Jahren schon in die Messe Karlsruhe umgezogen war, dort aber wegen eines fehlenden kommerziellen Hintergrunds nicht weiter fortgeführt wird. Dafür kommen die Echtdampfer zumindest der kleineren Spuren am Himmelfahrtswochenende für zwei Tage nach Schramberg. Für die größeren Spurweiten – dort, wo Kinder und Erwachsene auch auf den Anhängern der Eisenbahn Platz nehmen können –, ist das Platzangebot in der H.A.U. nicht ausreichend. Sie schließen sich den Modellbaumessen in Friedrichshafen und Köln an.

Aber allein die Spuren 0 bis II (32 bis 64 Millimeter Spurweite) bieten schon ziemlich viel fürs Auge (und für die Ohren). Rund 150 Fahrzeuge sollen am 27. und 28. Mai an den Start gehen, auf sechs Modulanlagen gleichzeitig wird Eisenbahnbetrieb herrschen. Diese werden auf rund 1500 Quadratmeter Fläche in den Bauten 22 und 24 der H.A.U. unterkommen. Zudem werden auch 25 namhafte Aussteller dem Ganzen eine Art Messecharakter verleihen. Allein vier Hersteller von Echtdampflokomotiven (in diesen Spurweiten werden die Kessel in der Regel mit Gas befeuert), darunter die renommierten Firmen Regner und Reppingen, haben ihr Kommen zugesagt. Zudem wird passendes Zubehör angeboten und wer ein Problem mit seiner Echtdampflok hat, kann diese auch bei einem Spezialisten zur Reparatur vorstellen.

1500 bis 2000 Besucher, so rechnet Herberger, könnte dieses Treffen nach Schramberg bringen. Dies seien Eisenbahn-Echtdampffreunde aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland, die bislang regelmäßig die Messe in Karlsruhe besucht hätten.