Schramberg (sw). Nach einer "Aufwertung" des Räumdiensts aus der Stufe III in die Stufe II fragte Emil Rode (Freie Liste) im Ausschuss für Umwelt und Technik für das Gebiet Schoren Süd in Sulgen. Durch die Erweiterung gebe es dort auch mehr Verkehr. "Ebene Wohngebiete" seien in der Zone III eingruppiert, sagte dazu Tiefbauamtsleiter Klaus Dezember. Würde man das hier ändern, dann gebe es sicherlich von anderen Bereichen gleiche Forderungen. Ansonsten könne das Gremium eine Änderung der Räumordnung beschließen.