Schramberg Dui do on de Sell dreimal ausverkauft

Damit Petra nicht vergisst, was er noch alles zu tun hat, schreibt sie ihm rosa "Bepperle". Die Zwei ziehen sowohl über ihre Angetrauten her und hecheln alles durch, was ihnen in den Sinn kommt. Da heißt es oft: "Woisch no, die kennsch doch au no."

Doris hat von ihrem Dieter ein Auto mit Einparkhilfe bekommen, die macht sie aber total verrückt. Dieter ist auch Rentner und wartet schon um sieben Uhr morgens mit dem Frühstück auf seine Frau. Doris meinte lakonisch: "Früher ist er um diese Zeit zur Arbeit und ich konnte mich im Bett nochmals umdrehen. Jetzt regt er mich um diese frühe Zeit nur auf."

Gerhard kauft im Urlaub in Frankreich mit seinen wenigen Fremdsprachenkenntnissen anstatt Sonnenmilch Enthaarungscreme und verliert seine letzten Kopfhaare, aber auch die Wimpern und Augenbrauen.

Und Doris stellt fest, dass die Bonuspunkte von Kundenkarten schwerer zu erreichen sind als die acht Punkte in Flensburg. Als das Duo beim Shoppen heiße Dessous einkaufte und daheim vorführte, ging der Schuss nach Hinten los. Dieter meinte trocken: "Und Morgen hast Du es wieder an der Blase."

Im lupenreinen Schwäbisch ging es den ganzen Abend hin und her. Die Besucher bogen sich vor lachen und so mancher hat bestimmt davon einen Bauchmuskelkater mit nach Hause genommen. Nach der Pause ist Doris singend zurück gekommen mit dem Titellied "Reg mit net uff". Sie philosophierten anschließend über die Fernbedienung, die fest in männlicher Hand liegt, über Socken, die im ganzen Haus verteilt sind und wie sterbenskrank ein Mann mit einer Grippe ist. An einer Trennung sind immer beide schuld: Der Ex und seine Mutter. Nach donnerndem Beifall und Zugaben verabschiedete sich das Duo. Petra meinte zum Schluss: "Fahret auf’m Gehweg hoim, denn die meischte Unfäll passiere uff de Straß!"