Schramberg Droht der Spielvereinigung die Vereinsauflösung?

Seit zwei Jahren wird Schrambergs einst glorreicher Fußballverein von ernsten Personalsorgen gequält. Die Nullachter haben seither keinen Vorsitzenden mehr, es fehlt ein Geschäftsführer, niemand interessiert sich für den Posten des Finanzvorstandes, vakant sind teilweise seit Jahren auch die Positionen der Vorstände Öffentlichkeitsarbeit sowie Veranstaltung und Technik. Die Beisitzer, die diese Posten mittragen und mitverantworten sind seit Jahr und Tag die selben. Nachfolge oder Verstärkung: Fehlanzeige. Die Konsequenz aus dieser Situation lautet: Finden sich keine neuen Vorstandsmitglieder, wird der Verein mangels Interesse noch in diesem Jahr aufgelöst.

Diese deutlichen Worte findet der noch amtierende Geschäftsführer Stefan Aberle in einem Brandbrief an alle Mitglieder vor der anstehenden Jahreshauptversammlung am Freitag, 31. März, im Georg-Knöpfle-Sportheim am Bernecksportplatz. "Unsere Spielvereinigung 08 ist 109 Jahre alt, die Jugendabteilung 100 Jahre – war’s das nun?", fragt Aberle, der sich vor einem Jahr zum Geschäftsführer wählen ließ, damit überhaupt noch ein Vertreter der Spielvereinigung im Vereinsregister eingetragen ist, "sonst wäre der Verein bereits damals abgewickelt worden".

Der Frust beim Häuflein der letzten Aufrechten sitzt offenbar tief. Gründe für das akute Führungsproblem im Verein ist offenbar die Mitgliederstruktur. Nach Aberles Ansicht hat die Nullacht viel zu wenige ehemalige Aktive im Alter zwischen 35 und 55 Jahren auf ihrer Seite, die inzwischen die Säule des Vereins darstellen sollten. Die Gründe dafür seien vielfältig. Folglich gebe es aber viel zu wenige Schultern, auf denen die Last der Vereinsarbeit und die notwendigen Arbeiten verteilt werden können. So wiege die Last auf den wenigen Schultern zu schwer.