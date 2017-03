Schramberg Drogen: Polizei durchsucht Wohungen

Die drei Frauen und fünf Männer im Alter von 25 bis 33 Jahren waren in den Fokus der Polizei geraten, nachdem in einer Wohnung in Schramberg aufgrund eines Zeugenhinweises eine Indoor-Plantage entdeckt worden war. Die gleichzeitig durchgeführten Durchsuchungen in Schiltach, Rottweil, Schramberg und Lauterbach brachten einiges an Drogen und Drogenutensilien an den Tag.

Neben Amphetaminen wurden auch etwa 430 Gramm Marihuana-Blüten sowie Marihuana-Tabakgemisch sichergestellt. Auch Dealergeld von beinahe 1000 Euro beschlagnahmten die Beamten.

Es stellte sich heraus, dass die Gruppe nicht nur selbst konsumierte, sondern in Klein-Dealer-Geschäfte eingebunden war. Dabei agierten die Beschuldigten meist in Privatwohnungen, nicht jedoch im öffentlichen Raum.