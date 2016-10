Schramberg DRK nicht im Regen stehen lassen

Vorsitzender Manuel Götz fragte in der Einwohnerfragestunde der Ortschaftsratssitzung nach einer Unterstellmöglichkeit für den Anhänger mit Zelt und Ausstattung für größere Einsätze. Der Ortsverein habe bislang erfolglos selbst nach Möglichkeiten gesucht. Auch für die Gemeinde konnte Ortsvorsteher Klaus Köser keine Lösung anbieten. Die Garagen am Feuerwehrgerätehaus und am Bauhof seien belegt, auch im Anbau der "Krone" gebe es keinen Platz, bedauerte er.

Praktikable Lösung bei den Gerätehäusern

Die Gemeinde könne "das DRK nicht im Regen stehen lassen", forderte Manfred Moosmann eine Lösung. Es gehe schließlich um Ausrüstung und Geräte, die zur Hilfe bei Notfällen für die Einwohner bereit gehalten werden. Eine praktikable Lösung bei den Gerätehäusern sollte möglich sein, weil dort auch das Einsatzfahrzeug untergestellt sei und der Anhänger für den Notfall in der Nähe sein sollte.