Schramberg Dreimal elegant und wertvoll

Die 11. Weinstraßenrallye führte in sieben Etappen von Neustadt an der Weinstraße auf die Alb, dann über Matrei in Österreich nach Meran in Südtirol. Auf dem Rückweg ging es über den Reschenpass und die Silvretta in die Schweiz und in den Schwarzwald, vom Schluchsee über Schramberg nach Freudenstadt zurück zum Ausgangspunkt in Neustadt. Fast 2000 Kilometer hatten die Oldtimer bei dieser Ausdauertour durch Weinbaugebiete und über Alpenpässe zu bewältigen; auch der betagte Werkstattbus, ein alter Ford Transit, musste durchhalten.

Kaum waren die Vino-Oldtimer an den aufgereihten Spider vorbeidefiliert, kurvten Youngtimer eines anderen Autoclubs auf einer Ausfahrt in die H.A.U. Auch dort gab es gepflegtes und poliertes Nachkriegsblech zu bewundern, vom Cabrio-Käfer bis zum Borgward.

Dass die Spiders auch ohne Servo-Lenkung und ABS-Bremssystem rasant um die Hütchen auf der Piste kurven können, zeigten dann einige Fahrer. Der eine oder andere wird seinen Spider im Juli beim Solitude Revival über die legendäre Rennstrecke jagen. Und im September steht auch wieder ein Bergrennen in Heubach bei Schwäbisch Gmünd an.