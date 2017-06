Schramberg Drei namhafte Solisten sind zu hören

Seit 2016 unterrichtet sie Gesang an der Musikschule Schramberg. Außerdem ist sie Leiterin der Chorgemeinschaft "Frohsinn" Schramberg. Christian Feichtmair studierte Gesang am Institut für Alte Musik in Trossingen und an der Musikhochschule Freiburg. Wichtige künstlerische Impulse erhielt er durch Meisterkurse und weiterführende Studien im Fach Liedgestaltung in München. Zahlreiche Engagements im In- und Ausland belegen seine erfolgreiche Konzerttätigkeit.

Intensiv widmet sich Christian Feichtmair auch der Gesangspädagogik. Er hat unter anderem einen Lehrauftrag an der Musikhochschule in Freiburg, ist Lehrer für Gesang und Chorleitung an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu sowie Juror unter anderem bei "Jugend muziert".

Im Jahr 2006 trat er beim "Seezauber" des Musikvereins "Frohsinn" auf.

Zusammen mit dem Orchester Schmid aus Schramberg, Peter Bantle, Katrin Hafner, Violine, und Niklas Broghammer an der Orgel verspricht dieses Aufgebot hochkarätiger Interpreten ein außergewöhnliches Hörerlebnis, heißt es in einer Mitteilung.

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr in der katholischen Kirche in Tennenbronn.