Schramberg-Sulgen (gbo). Zu einem Kammermusikabend lädt das Trio "Musicando" am Freitag, 6. Oktober, um 19 Uhr in das Atelier der GWRS Sulgen ein. Die Musikerinnen Sabrina Michelfeit (Klarinette) und Ute Haas-Woelke (Klavier) sowie Claudia Habermann (Gesang) begeistern unter ihrem Namen "Musicando" mit musikalischer Furore. Nach der Sommerpause präsentiert das Ensemble nun zum ersten Mal sein neues Konzertprogramm. Die Kombination von Klarinette, Klavier und Gesang erschließt den Konzertbesuchern eine künstlerische und stilistische Bandbreite. Neben Werken von Mozart und Spohr stehen latein und südamerikanische Klänge im Mittelpunkt. So ist unter anderem der brasilianische Komponist Hector Villa Lobos mit "Melodie Sentimental" vertreten. Chansons von Edith Piaf, runden das breit gefächerte Programm abt. Träger der Veranstaltung ist die Musikschule Schramberg, an der alle drei Künstlerinnen unterrichten. Auch in ihrer Tätigkeit als Leiterinnen von Orchestern und Chören entwickeln sie ein Gespür für die Wünsche ihres Publikums. Zu dem rund 60-minütigen Konzert sind auch jüngere Zuhörer und Schüler der Musikschule willkommen.