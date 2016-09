Schramberg Drei Bands hauen für Nullachter auf den Putz

War 2014 der ehemalige Mechanik- und Werkzeugbau 68 von 1916 Schauplatz des ersten Gipfels, so spielt sich das Geschehen heuer in noch älteren Gemäuern ab, die aktuell als alternative Veranstaltungslocation schrittweise wieder aufgemöbelt werden: Das ehemalige Magazingebäude der Uhrenfabrik Junghans von 1892, inzwischen besser bekannt als "Szene 64".

Musikalische Vielfalt ist morgen auf jeden Fall angesagt: Newcomer auf der 08-Rockbühne, aber längst kein unbeschriebenes Blatt mehr ist "Wispy Plant" mit Musikern aus Lauterbach, Schramberg und Seedorf, die für ordentlich Schallwellen sorgen. Die große Bandbreite an Genres und Stilrichtungen, die Wispy Plant beherrscht, spricht alle Geschmäcker an. Rock-Pop-Klassiker dürfen ebenso wenig fehlen wie "Bring me some Water" von Melissa Etheridge, Balladen, ein Schwenk in die Country-Ecke oder gar eine Kostprobe Deutsch-Rock.

Die Schrambergs Partyband "Old News", spielt in bewährter Manier handgemachte Oldies und tanzbaren, gefälligen Rock. Seit Jahren begeistert die Band mit mehrstimmigem Gesang, fetzigen Gitarrenriffs und Coverversionen aus den 60er, 70er, 80er und 90er Jahren. "Old News", das heißt nach Auskunft der Veranstalter musikalische Unterhaltung auf hohem Niveau mit Werner Bühler (Keyboard, E-Piano und Gesang), Daniel Sprich (Schlagzeug und Gesang), Frank Fuchs (Gitarre, Banjo, Sax und Gesang), Achim Ringwald (Bass), Harry Armbruster (Gitarre) und Corinna "Cori" Armbruster (Gesang und Percussion)