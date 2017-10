Schramberg Drachen steigen hoch

Schramberg. Der Herbst ist nicht nur die Zeit von Kürbissen, Laternenumzügen und Nebelschwaden. Der Herbst ist auch die Zeit des Drachensteigens. Dazu lädt der Skiverein Schramberg am Sonntag, 22. Oktober. Treffpunkt für alle ist um 14 Uhr am Wasserturm in Schramberg-Sulgen.