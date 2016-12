Schramberg dm: Eröffnung am 8. Dezember

Bei dm-Drogerie-Markt arbeiten europaweit mehr als 56 500 Menschen in rund 3350 Märkten. Konzernweit setzte dm in den derzeit insgesamt zwölf europäischen Ländern im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 9,7 Milliarden Euro um. Die rund 39 000 dm-Mitarbeiter in Deutschland erwirtschafteten in diesem Zeitraum einen Umsatz von mehr als sieben Milliarden Euro.

In Deutschlands größter Mitarbeiterbefragung wurde dm branchenübergreifend zum besten Arbeitgeber Deutschlands 2016 gewählt. dm ist zudem bei den Kunden der beliebteste Drogeriemarkt Deutschlands, so das Ergebnis der aktuellen Verbraucherbefragung "Kundenmonitor Deutschland 2016".

Mit der Initiative "HelferHerzen" – würdigte dm in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Deutschland, dem Deutschen Kinderschutzbund und der Deutschen UNESCO-Kommission das Engagement ehrenamtlich tätiger Bürger. Die Kooperationspartner zeichneten im Herbst 1225 der fast 10 000 Bürger und Organisationen aus, die an der Initiative teilgenommen haben. Das von dm zur Verfügung gestellte Preisgeld beläuft sich auf rund 1,24 Millionen Euro.