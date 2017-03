Schramberg Dirigent arrangiert anspruchsvolle Stücke

Zum Abschluss des ersten Teils können sich die Besucher auf "Live is Life" und "Another Brick in the Wall" freuen. Ein anspruchsvolles Programm hat Dirigent Jürgen Bortloff für das Hauptorchester zusammengestellt. Schon zum dritten Mal findet das Konzert am Sonntagmorgen statt. Von Rob Zieverink wurde das Stück "Free World Fantasy" von Jacob de Haan arrangiert mit dem das Hauptorchester seinen Konzertteil nach der Pause eröffnen wird. Das erste Konzert für Violine und Akkordeonorchester von George Berbescu kommt danach zur Aufführung. "Classic Bach goes Pop" von Johann Sebastian Bach wurde arrangiert von Josef Retter und verspricht eine außergewöhnliche Melodienfolge. Aus der Feder von James Last stammt das Stück "Der einsame Hirte". "Tarantella arrabiata" von H. G. Kölz und "Carol of the Bells" von David Foster werden den Besuchern dann dargeboten werden. Mit Gabriella’s Song und dem imposanten Brasilia geht das Konzert dann zu Ende.