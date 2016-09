Schramberg Dienstjubiläum: Gudrun Hafner seit 25 Jahren bei der Musikschule

Gudrun Hafners musikalische Vita zeigt einmal mehr die hohe Fachkompetenz der Lehrkräfte der Musikschule Schramberg. Ihre musikalische Ausbildung begann schon, als sie gerade mal die achte Klasse besuchte. An der Musikhochschule Trossingen wurde sie als Vorstudentin in die Violinklasse von Professor Georg Baynov aufgenommen, drei Jahre vor ihrem Abitur besuchte sie bereits einen internationalen Meisterkurs in Tour/Frankreich, ein Jahr später ging sie mit dem Musikfestivalorchester des Schleswig-Holstein Festivals unter Leitung von Leonard Bernstein auf Europa Tournée. Als Hafner nach ihrem Abitur ihr Studium Baynov begann, übernahm sie auch ihre ersten eigenen Schüler in der Musikschule Schramberg. Mit dem Diplom als Musiklehrerin und Orchestermusikerin (Hauptfach: Violine) ausgestattet betreut Gudrun Hafner seit vielen Jahren in der Musikschule Schüler im Einzelunterricht und Ensembles, sie leitet das Junior Streichquartett sowie die "kleinen Streicherle" und unterstützt das Streichervororchester in den Stimmproben.

Mit großer Musikalität, einem feinen Gespür für die Entwicklungsschritte ihrer Schüler, mit Beständigkeit und Ausgeglichenheit hat sie einer Vielzahl von Kindern und Jugendlichen in der Musikschule Schramberg die Freude an der Musik und ihrem Instrument erschlossen.

Von der hervorragenden Qualität ihrer Arbeit zeugen nicht zuletzt die Erfolge ihrer Schüler wie beim Wettbewerb "Jugend musiziert".