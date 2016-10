Schramberg Diehm: Es gibt keine schnelle Lösungl

Der Schweizer Betriebsrat und die IG Metall wollen nach der Verhandlungsabsage des Vorstands weiter am Thema Tarif dranbleiben. Das betonen die beiden Partner gestern bei einem Pressegespräch in den Räumen der IG Metall Freudenstadt. Dort wurde auch die Gelegenheit genutzt, die vier Betriebsräte in den Fokus zu rücken, die jüngst abgemahnt und mit Vergütungskürzungen sanktioniert wurden (wir berichteten).

Am Tisch sitzen neben IG-Metall Frontfrau Dorothee Diehm (Erste Bevollmächtigte) und Gewerkschaftssekretär Stefan Kirschbaum der Betriebsratsvorsitzende der Firma Schweizer, Siegbert Maier, sein Stellvertreter Markus Kretschmann, Betriebsrat Friedbert Schiemann und Schwerbehindertenbeauftrager Bernhard Weinmann.

Die vier Betriebsräte erhielten nach dem Warnstreik Ende September eine Abmahnung, weil sie Info-Blätter mit gesetzlichen Regelungen zum Verhalten von Vorgesetzten während eines Warnstreiks an Führungskräfte verteilt hatten. Der Arbeitgeber hatte dies als Aufruf des Betriebsrats zum Streik verstanden. "Das war es aber nicht" erklärt Diehm im Gespräch.