Schramberg Die Zweckehe funktioniert bestens

Schramberg-Sulgen. Der Athletenverein Sulgen war am Samstag gleichzeitig, und dies bereits zum fünften Mal, Gastgeber des 57. Jahrestreffens der Vereinigung "Ehemalige Ringer Region Schwarzwald-Bodensee". Beide Veranstaltungen wurden bewusst zusammengelegt, weil vor allem Ringer und Funktionäre der Vereinigung an der Erfolgsgeschichte maßgeblich mitgewirkt haben.

Nach den Grußworten des AVS-Vorsitzenden Hans Rohrer wies Schrambergs Oberbürgermeister Thomas Herzog auf die lange Tradition des Ringens in den beiden Stadtteilen Sulgen und Tennenbronn hin. Beide Vereine verzeichneten bislang große Erfolge und hätten etliche deutsche Meister und Medaillengewinner in ihren Reihen. Wie viele andere Ringsportfans freue er sich auf die beiden Stadtderbys sowie die nicht weniger interessanten Lokalkämpfe mit dem AB Aichhalden im Herbst. Davon werde der Ringkampfsport in der Region profitieren und noch stärker in den Fokus rücken. Gespannt sei er, ob Aichhaldens neuer Bürgermeister Michael Lehrer ihn dann auch zum Essen einlade, wenn Aichhalden verliere, erinnerte Herzog an die Abmachung mit Lehrer-Vorgänger Ekhard Sekinger.

Wie im Falle des Bundeslandes Baden-Württemberg habe sich aus einer Zweckheirat eine funktionierende Sportorganisation im Ringen entwickelt, die nun schon ein halbes Jahrhundert zusammenhalte. Bei seiner Recherche über die geografische Fläche der ARGE-SAB sei ihm schnell klar geworden, dass es sich beinahe um die gesamte Gebietskulisse von Schwarzwald, Bodensee, Linzgau und Hegau handle. Auch, dass in Sulgen das 57. Jahrestreffen der Vereinigung ehemaliger Ringer stattfinde, freue ihn. Sei doch der langjährige Schriftführer des AV Sulgen, Josef Dierberger, wesentlicher Initiator bei der Gründung dieser Gemeinschaft im Jahre 1961 im Gasthaus "Hutneck" gewesen, wusste der Oberbürgermeister.